Переговоры участников расширенного состава ОПЕК по сокращению добычи нефти состоятся сегодня

От них зависит стабильность рынков в условиях кризиса из-за коронавируса.

Заседание ОПЕК+ пройдет в формате видеоконференции. На проведении переговоров настояла Саудовская Аравия. Россия, которая в марте отказалась от предложения о дополнительном сокращении добычи, теперь заявляет, что готова пойти на это ради нормализации ситуации. Как отмечал российский президент Владимир Путин, речь может идти о 10 баррелях в сутки от уровня первого квартала года. Это один из вариантов, которые рассматривают в ОПЕК, пишет агентство Bloomberg. Другой сценарий предусматривает отказ от сокращения разработки группой производителей. Вслед за конференцией ОПЕК+ завтра состоится совещание глав министерств энергетики «группы двадцати». Некоторые нефтедобывающие страны-участницы G20 также хотят привлечь к новому соглашению. Судя по динамике на рынках, инвесторы ждут, что сегодняшнее обсуждение будет продуктивным.

В марте цены на нефть обвалились после провала переговоров ОПЕК+ о сокращении добычи из-за падения спроса на фоне коронавируса. Тогда против этого плана выступила Россия.