Четыре человека погибли, 16 пострадали при пожаре в доме престарелых на западе Москвы

Возбудили уголовное дело по факту ЧП.

Пожар начался около половины десятого вечера. Сначала сообщалось, что всему виной могла быть неисправная электропроводка. Позже вице-мэр Москвы Петр Бирюков рассказал о хлопке в котельной, расположенной в подвале, сообщает телеканал Дождь. Именно из котельной пожар перекинулся на первый этаж, затем дым окутал все здание дома престарелых «Третий возраст» в районе Кунцево на западе столицы. По словам очевидцев, пожилые люди – в момент пожара их было больше полусотни человек — подбегали к окнам и просили о помощи. Москвич, находившийся в хостеле неподалеку от горящего дома престарелых, рассказал телеканалу РЕН что помогал эвакуировать людей: «Таскали инвалидные коляски, одеяла, тёплую одежду. Естественно, была паника». Пожарным, как пишет издание Baza, сначала не могли подъехать к зданию — мешали электрические провода. МЧС позже сообщило о 50 эвакуированных и 13ти спасённых. Среди погибших – постояльцы пансионата и работники. Постояльцев переведут в другие аналогичные учреждения, места уже подобраны заверил вице-мэр Бирюков. Baza отмечает: горевший дом престарелых относится к достаточно дорогим домам содержания для пожилых людей – сутки стоят от 1600 рублей за человека.

Прокурор Москвы Денис Попов лично следит за ходом расследования. Совладельцем дома престарелых, где произошел пожар, является бывший министр здравоохранения Татарстана и в прошлом глава РУСАДА Рамил Хабриев. Эту информацию издание «МБХ медиа» обнаружило в базе «СПАРК-Интерфакс».