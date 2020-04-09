Также всем гражданам, ставшим безработными в последний месяц, положены трехмесячные выплаты в размере МРОТ. Об этом распорядился президент Владимир Путин.
Семьи с детьми в ближайшие три месяца будут получать дополнительно по три тысячи рублей на каждого ребенка, добавил Путин.
Семьи безработных родителей с детьми от 3 до 7 лет получат выплаты без предоставления справок о доходах за прошлый год
Также всем гражданам, ставшим безработными в последний месяц, положены трехмесячные выплаты в размере МРОТ. Об этом распорядился президент Владимир Путин.