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07:05, 09 апреля 2020

Пилотируемый корабль «Союз» отправится к МКС с космодрома «Байконур»

Он доставит на станцию новый экипаж. На 11 часов по московскому времени намечен старт корабля, на борту которого находятся члены 63 длительной экспедиции МКС. Состыковаться со станцией он должен после 5 вечера. В основной экипаж вошли двое россиян и американец.

Напомним, что изначально планировалось, что на МКС полетят российские космонавты Николай Тихонов и Андрей Бабкин, но по медицинским причинам их заменили на дублеров — Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера. С ними в экипаже астронавт NASA Крис Кэссиди, который должен сменить россиянина Олега Скрипочку на посту командира станции.

На подготовку космонавтов также повлияла пандемия коронавируса — делается все возможное, чтобы исключить риск попадания инфекции на МКС: экипаж изолирован, допущенные к работе с ними сотрудники наземных служб проходят постоянный контроль, ряд традиционных мероприятий, предшествующих полету, пришлось отменить, в том числе прощание с близкими, которые не смогут попасть на космодром.

Экипаж, который находится на МКС сейчас, вернутся на Землю на «Союзе» через неделю.
Отметим, что зарубежные космические агентства из-за пандемии снизили активность — например, в NASA приостановили часть проектов, а Гвианский космический центр объявил о прекращении всех запусков.



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