США вышли на второе место по числу жертв коронавируса в мире, опередив Испанию

Это следует из данных университета Джонса Хопкинса. Число жертв COVID-19 в США превышает 14 800. Больше всего жертв коронавируса зафиксировано в Италии — около 17 500. По данным университета, всего в мире более 88,5 тыс. человек умерли от коронавируса.