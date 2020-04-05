Съезд Демпартии США, на котором должны назвать кандидата на пост президента, возможно, пройдет в онлайн-режиме

Этого не исключил в эфире ABC один из кандидатов от демократов Джо Байден. Свое заявление Байден сделал на фоне эпидемии коронавируса в США. На сегодняшний день, по данным Университета Хопкинса, положительные анализы на коронавирус сдали более 300 тыс. американцев. По числу смертей (8,5 тыс. человек) США на третьем месте после Италии и Испании.