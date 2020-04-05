Съезд Демпартии США, на котором должны назвать кандидата на пост президента, возможно, пройдет в онлайн-режиме

Этого не исключил в эфире ABC один из кандидатов от демократов Джо Байден. Свое заявление Байден сделал на фоне эпидемии коронавируса в США. На сегодняшний день, по данным Университета Хопкинса, положительные анализы на коронавирус сдали более 300 тыс. американцев. По числу смертей (8,5 тыс. человек) США на третьем месте после Италии и Испании.
2020-04-05T21:01:00+03:00
2020-04-05T21:06:07+03:00
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21:01, 05 апреля 2020
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Александр Миндлин, Берлин: Я впервые почувствовал, что такое «государство» ФРГ перевела мне в качестве финансовой помощи для выживания в условиях карантина, довольно крупную сумму. Это примерно соответствует моим заработкам за 3 месяца. В чём сила государства? Может быть, всё же не в количестве ядерных боеголовок?..