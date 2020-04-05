Власти Киева запретили жителям города выходить на улицу без средств индивидуальной защиты

Как говорится в распоряжении Киевской городской государственной администрации, с понедельника по городу нельзя будет передвигаться без медицинских масок или респираторов. То же касается помещений в органах власти, вокзалов, аэропортов, общественного транспорта и учреждений торговли.
2020-04-05T21:01:00+03:00
2020-04-05T21:04:23+03:00
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21:01, 05 апреля 2020
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Александр Миндлин, Берлин: Я впервые почувствовал, что такое «государство» ФРГ перевела мне в качестве финансовой помощи для выживания в условиях карантина, довольно крупную сумму. Это примерно соответствует моим заработкам за 3 месяца. В чём сила государства? Может быть, всё же не в количестве ядерных боеголовок?..