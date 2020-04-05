Минздрав рекомендовал выдать маски и перчатки сотрудникам, которые должны контактировать с большим количеством людей

Минздрав рекомендовал выдать маски и перчатки сотрудникам, которые по работе должны контактировать с большим количеством людей. Рекомендации касаются в том числе полицейских, продавцов и кассиров общественного транспорта. Всем им кроме средств индивидуальной защиты работодатели должны выдавать и антисептики для рук.