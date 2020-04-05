Минздрав рекомендовал выдать маски и перчатки сотрудникам, которые должны контактировать с большим количеством людей

Минздрав рекомендовал выдать маски и перчатки сотрудникам, которые по работе должны контактировать с большим количеством людей. Рекомендации касаются в том числе полицейских, продавцов и кассиров общественного транспорта. Всем им кроме средств индивидуальной защиты работодатели должны выдавать и антисептики для рук.
2020-04-05T21:00:00+03:00
2020-04-05T21:03:45+03:00
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21:00, 05 апреля 2020
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Александр Миндлин, Берлин: Я впервые почувствовал, что такое «государство» ФРГ перевела мне в качестве финансовой помощи для выживания в условиях карантина, довольно крупную сумму. Это примерно соответствует моим заработкам за 3 месяца. В чём сила государства? Может быть, всё же не в количестве ядерных боеголовок?..