ВОЗ рассказала о «самом явном» симптоме коронавируса

Как сообщила представитель всемирной организации Маргарет Харрис, первый симптом — высокая температура (свыше 38 градусов), затем начинается озноб. Часто, по ее словам, заболевшие, проснувшись ночью, просто «не понимают, что происходит», и чувствуют лихорадку.
2020-04-05T20:32:00+03:00
2020-04-05T20:34:31+03:00
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20:32, 05 апреля 2020
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Александр Миндлин, Берлин: Я впервые почувствовал, что такое «государство» ФРГ перевела мне в качестве финансовой помощи для выживания в условиях карантина, довольно крупную сумму. Это примерно соответствует моим заработкам за 3 месяца. В чём сила государства? Может быть, всё же не в количестве ядерных боеголовок?..