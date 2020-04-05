ВОЗ рассказала о «самом явном» симптоме коронавируса

Как сообщила представитель всемирной организации Маргарет Харрис, первый симптом — высокая температура (свыше 38 градусов), затем начинается озноб. Часто, по ее словам, заболевшие, проснувшись ночью, просто «не понимают, что происходит», и чувствуют лихорадку.