Пострадавшие из-за взрыва в Орехово-Зуево получат компенсации от властей в зависимости от степени понесенных потерь

Об этом рассказал глава городского округа Геннадий Панин. Точный размер выплат будет определяться в индивидуальном порядке, добавил Панин. В результате взрыва газа погиб один человек, трое пострадали. В результате взрыва газа и последующего обрушения подъезда в Орехово-Зуеве погиб один человек, трое пострадали.