Пострадавшие из-за взрыва в Орехово-Зуево получат компенсации от властей в зависимости от степени понесенных потерь

Об этом рассказал глава городского округа Геннадий Панин. Точный размер выплат будет определяться в индивидуальном порядке, добавил Панин. В результате взрыва газа погиб один человек, трое пострадали. В результате взрыва газа и последующего обрушения подъезда в Орехово-Зуеве погиб один человек, трое пострадали.
2020-04-05T20:30:00+03:00
2020-04-05T20:32:15+03:00
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20:30, 05 апреля 2020
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Александр Миндлин, Берлин: Я впервые почувствовал, что такое «государство» ФРГ перевела мне в качестве финансовой помощи для выживания в условиях карантина, довольно крупную сумму. Это примерно соответствует моим заработкам за 3 месяца. В чём сила государства? Может быть, всё же не в количестве ядерных боеголовок?..