На курорте в Паттайе от коронавирусной инфекции скончался россиянин

Об этом ТАСС сообщили в консульским отделе посольства России в Таиланде. 48-летний мужчина, проживавший здесь с семьей долгое время, в конце марта был госпитализирован с симптомами ОРВИ . Несколько дней он был подключен к аппарату искусственной вентиляции

легких. 5 апреля врачи констатировали смерть. Согласно общей базе данных Минздрава Таиланда, коронавирус выявлен у семи граждан России, постоянно живущих в стране.