Приостановка коллективных молитв в мечетях Москвы и области продлена до 30 апреля

Об этом говорится в сообщении на сайте Духовного управления мусульман России. Это связано со сложной эпидемиологической обстановкой, а также с объявленным до 30 апреля режимом нерабочих дней. Ранее Духовное управление мусульман России приостановило в мечетях Москвы пятничные и пятикратные молитвы. Кроме того было ограничено количество участников погребальных обрядов и приостановлено проведение бракосочетаний и имянаречений.
2020-04-05T20:02:00+03:00
2020-04-05T20:03:19+03:00
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20:02, 05 апреля 2020
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Александр Миндлин, Берлин: Я впервые почувствовал, что такое «государство» ФРГ перевела мне в качестве финансовой помощи для выживания в условиях карантина, довольно крупную сумму. Это примерно соответствует моим заработкам за 3 месяца. В чём сила государства? Может быть, всё же не в количестве ядерных боеголовок?..