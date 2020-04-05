Приостановка коллективных молитв в мечетях Москвы и области продлена до 30 апреля

Об этом говорится в сообщении на сайте Духовного управления мусульман России. Это связано со сложной эпидемиологической обстановкой, а также с объявленным до 30 апреля режимом нерабочих дней. Ранее Духовное управление мусульман России приостановило в мечетях Москвы пятничные и пятикратные молитвы. Кроме того было ограничено количество участников погребальных обрядов и приостановлено проведение бракосочетаний и имянаречений.