Правительство до 1 января 2021 года запретило начислять пени за неоплату жилищно-коммунальных услуг населению

Соответствующее распоряжение, по данным «Ведомостей», еще 2 апреля подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ до сих пор не опубликован. Также, по сведениям источников издания, распоряжением правительства запрещается начислять пени за неуплату взносов за капремонт. Кроме того, неплательщикам временно запрещается отключать доступ к услугам ЖКХ.
2020-04-05T20:31:00+03:00
2020-04-05T20:33:36+03:00
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20:31, 05 апреля 2020
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Александр Миндлин, Берлин: Я впервые почувствовал, что такое «государство» ФРГ перевела мне в качестве финансовой помощи для выживания в условиях карантина, довольно крупную сумму. Это примерно соответствует моим заработкам за 3 месяца. В чём сила государства? Может быть, всё же не в количестве ядерных боеголовок?..