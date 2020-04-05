Правительство до 1 января 2021 года запретило начислять пени за неоплату жилищно-коммунальных услуг населению

Соответствующее распоряжение, по данным «Ведомостей», еще 2 апреля подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ до сих пор не опубликован. Также, по сведениям источников издания, распоряжением правительства запрещается начислять пени за неуплату взносов за капремонт. Кроме того, неплательщикам временно запрещается отключать доступ к услугам ЖКХ.