Член комиссии МГД по здравоохранению Людмила Стебенкова заразилась коронавирусной инфекцией

В интервью ТАСС он рассказала, что это произошло на прошлой неделе и она уже идет на поправку. По ее словам, почувствовав себя плохо, она вызвала врача на дом, результат анализа был готов через три дня и оказался положительным. Ранее еще один депутат МГД, Евгений Ступин сообщил, что заразился коронавирусом. У себя в ФБ он рассказал, что из-за повышенной температуры вызвал врача в прошлое воскресенье, у него взяли анализ на коронавирус, сообщив, что если в течение 72 часов ему не позвонят, то результат отрицательный. О положительном результате ему сообщили только вчера поздно вечером. Все это время он считал себя здоровым и невольно стал переносчиком инфекции. Сейчас депутат помещен на карантин.
2020-04-05T19:32:00+03:00
2020-04-05T19:37:57+03:00
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19:32, 05 апреля 2020
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Александр Миндлин, Берлин: Я впервые почувствовал, что такое «государство» ФРГ перевела мне в качестве финансовой помощи для выживания в условиях карантина, довольно крупную сумму. Это примерно соответствует моим заработкам за 3 месяца. В чём сила государства? Может быть, всё же не в количестве ядерных боеголовок?..