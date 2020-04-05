Российский футболист «Сельты» Федор Смолов нарушил карантин в Испании и вернулся в Россию

Как пишет испанская Marca, игрок теперь может понести наказание за нарушение режима изоляции и внутреннего распорядка клуба. 30 летний Смолов давно отпрашивался у руководства «Сельты», чтобы съездить на родину по личным делам, но получал отказ. Смолов стал уже вторым игроком испанской команды после датчанина Пионе Систо, который нарушив карантин, уехал на своей машине на родину. Какие санкции могут грозить Смолову в России, не уточняется.
2020-04-05T19:32:00+03:00
2020-04-05T20:39:53+03:00
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19:32, 05 апреля 2020
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Александр Миндлин, Берлин: Я впервые почувствовал, что такое «государство» ФРГ перевела мне в качестве финансовой помощи для выживания в условиях карантина, довольно крупную сумму. Это примерно соответствует моим заработкам за 3 месяца. В чём сила государства? Может быть, всё же не в количестве ядерных боеголовок?..