В Красноярском крае для авиапассажиров из Москвы и Петербурга вводится обязательная изоляция на 14 дней

Распоряжение главного санитарного врача по региону распространяется на прибывающих в аэропорты Красноярска и Норильска. Жители Красноярского края обязаны изолироваться по месту жительства, а приезжие из других регионов — по месту временного пребывания или в обсерваторах. Приехавшие в регион из Москвы и Санкт-Петербурга другими видами транспорта обязаны немедленно обратиться на горячую линию, сообщить свою контактную информацию и сведения о датах пребывания в Москве и Петербурге. Новые правила будут действовать с завтрашнего дня.