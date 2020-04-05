В Красноярском крае для авиапассажиров из Москвы и Петербурга вводится обязательная изоляция на 14 дней

Распоряжение главного санитарного врача по региону распространяется на прибывающих в аэропорты Красноярска и Норильска. Жители Красноярского края обязаны изолироваться по месту жительства, а приезжие из других регионов — по месту временного пребывания или в обсерваторах. Приехавшие в регион из Москвы и Санкт-Петербурга другими видами транспорта обязаны немедленно обратиться на горячую линию, сообщить свою контактную информацию и сведения о датах пребывания в Москве и Петербурге. Новые правила будут действовать с завтрашнего дня.
2020-04-05T20:31:00+03:00
2020-04-05T20:33:58+03:00
https://echo.msk.ru/news/2619585-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:31, 05 апреля 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Александр Миндлин, Берлин: Я впервые почувствовал, что такое «государство» ФРГ перевела мне в качестве финансовой помощи для выживания в условиях карантина, довольно крупную сумму. Это примерно соответствует моим заработкам за 3 месяца. В чём сила государства? Может быть, всё же не в количестве ядерных боеголовок?..