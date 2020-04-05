Семьи погибших при взрыве в жилом доме в Орехово-Зуеве получат по 1 миллиону рублей

Граждане, попавшие в больницу — 500 тысяч. Об этом сообщил глава городского округа Геннадий Панин. По сего словам, Минсоцразвития со своей стороны выплатит до 30 тыс. рублей каждому пострадавшему члену семьи и до 50 тыс. тем, кто живет один. В результате взрыва газа и последующего обрушения подъезда в Орехово-Зуеве погиб один человек, трое пострадали. Причиной взрыва стала неисправная газовая колонка в одной из квартир. Пострадавший дом будет восстановлен.