Семьи погибших при взрыве в жилом доме в Орехово-Зуеве получат по 1 миллиону рублей

Граждане, попавшие в больницу — 500 тысяч. Об этом сообщил глава городского округа Геннадий Панин. По сего словам, Минсоцразвития со своей стороны выплатит до 30 тыс. рублей каждому пострадавшему члену семьи и до 50 тыс. тем, кто живет один. В результате взрыва газа и последующего обрушения подъезда в Орехово-Зуеве погиб один человек, трое пострадали. Причиной взрыва стала неисправная газовая колонка в одной из квартир. Пострадавший дом будет восстановлен.
2020-04-05T19:30:00+03:00
2020-04-05T19:33:56+03:00
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19:30, 05 апреля 2020
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Александр Миндлин, Берлин: Я впервые почувствовал, что такое «государство» ФРГ перевела мне в качестве финансовой помощи для выживания в условиях карантина, довольно крупную сумму. Это примерно соответствует моим заработкам за 3 месяца. В чём сила государства? Может быть, всё же не в количестве ядерных боеголовок?..