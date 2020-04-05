Московская мэрия выделит дополнительные средства для помощи бездомным

Прежде всего, речь идет о еде, раздачей которой ранее занимались волонтеры, среди которых было много пенсионеров. Проблемы с раздачей начались еще в середине марта, когда пожилым людям рекомендовали оставаться дома. Чтобы сохранить объемы, департамент труда и социальной защиты правительства Москвы получил дополнительные средства и будет не только закупать еду, но и организовывать ее распределение. Питание можно будет получить в пункте оказания срочной помощи в центре социальной адаптации имени Елизаветы Глинки. Посетителей не только накормят, но и измерят температуру, соблюдая все меры предосторожности. Им также предложат остаться в центре, где приготовлено почти 1100 мест. Тех кто предпочитает просто ночлег постараются убедить в том, чтобы они задержались на время карантина.

За последние три недели в центре было выявлено три случая ОРВИ. Бездомным оказали помощь, но не стали задерживать, поскольку они не были за границей.