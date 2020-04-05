В Китае освободили известного правозащитника Вана Цюаньчжана

В качестве адвоката он представлял интересы политических активистов и членов запрещенного в стране религиозного движению Фалуньгун.

О том, что Ван Цюаньчжан вышел на свободу после 4,5 лет заключения, сам он сообщил своей супруге. В своем твиттере Ли Вэньцзю написала, что правозащитник купил телефон, с которого и набрал жене. Сообщение она сопроводила фотографией Ван Цюаньчжана с сыном. При этом его супруга опасается, что ей не дадут встретиться с правозащитником. По ее словам, сразу после освобождения Вана на две недели поместили в его бывший дом на востоке Китая, объясняя необходимостью карантина по коронавирусу. Супруга считает, что таким образом адвоката на самом деле хотят отправить под домашний арест.

Вана Цюаньчжана власти Китая арестовали в 2015 году; тогда же были задержаны еще около 250 адвокатов и оппозиционных активистов. Ему предъявили обвинения в попытке подрыва государственной власти: за это ему грозило пожизненное заключение. В течение трех лет после ареста, по словам родственников Вана, с ним не было связи. Судебный процесс против адвоката был закрытым. Правозащитники называли дело против него фиктивным и связывали его с участием Вана в процессах по защите, в том числе не только оппозиционеров, но и людей, пострадавших от захвата земель.

В Евросоюзе приветствовали освобождение Вана Цюаньчжана из тюрьмы, в то же время выразив мнение, что преследование правозащитника связано с его адвокатской деятельностью.