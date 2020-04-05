Минздрав рекомендовал кассирам и продавцам носить защитные маски и перчатки

Минздрав России настоятельно рекомендовал всем работникам, которым в течении рабочего дня необходимо общаться с большим количеством людей, носить защитные маски, перчатки и регулярно обрабатывать руки антисептическими средствами. Как передает РБК, такие рекомендации опубликованы на сайте министерства. Среди профессий, где необходимы средства защиты, Минздрав назвал служащих МВД, продавцов в магазинах и аптеках, кассиров общественного транспорта и сотрудников госуслуг. В сообщении ведомства уточняется, что вирус может передаваться не только воздушно-капельным путем, но и через контакт с бытовыми предметами.
2020-04-05T19:03:00+03:00
2020-04-05T19:11:17+03:00
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19:03, 05 апреля 2020
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