Минздрав рекомендовал кассирам и продавцам носить защитные маски и перчатки

Минздрав России настоятельно рекомендовал всем работникам, которым в течении рабочего дня необходимо общаться с большим количеством людей, носить защитные маски, перчатки и регулярно обрабатывать руки антисептическими средствами. Как передает РБК, такие рекомендации опубликованы на сайте министерства. Среди профессий, где необходимы средства защиты, Минздрав назвал служащих МВД, продавцов в магазинах и аптеках, кассиров общественного транспорта и сотрудников госуслуг. В сообщении ведомства уточняется, что вирус может передаваться не только воздушно-капельным путем, но и через контакт с бытовыми предметами.