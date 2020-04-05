Сотрудников российских военкоматов перевели на удалённую работу из-за коронавируса

Впрочем, на призыве новобранцев это не отразится, говорят в Минобороны.

Призывники и их родственники не должны приходить в военкоматы. Все учётные данные сотрудники военных комиссариатов уточнят по телефону, сообщили в Минобороны агентству ТАСС. В удалённом режиме также проведут консультации с призывниками и их близкими. Из-за пандемии долгое время не было ясно состоится ли призыв. Впрочем, несмотря на коронавирус, который распространяется по стране, президент и верховный главнокомандующий Владимир Путин в начале недели подписал указ о весеннем призыве в армию в обычные сроки — с 1 апреля по середину июня. При этом министр обороны Сергей Шойгу распорядился не отправлять новобранцев в войска раньше 20 мая, а в ряде регионов военкоматы дали понять, что не будут неделю или больше принимать граждан по повесткам. Нынешний призыв тревожит правозащитников. Они опасаются заражений коронавирусом как призывников, так военных и гражданских лиц. Заметим армия эпидемиологически небезопасное место массового скопления людей, от спальни до столовой и построений.

В войска согласно указу президента планируют отправить 135 тысяч новобранцев. Призывать будут из 83 регионов, кроме Коми и Ямало-Ненецкого автономного округа.