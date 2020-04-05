Россиянин скончался от коронавирусной инфекции в таиландской Паттайе

Об этом сообщает посольство РФ. Гражданин России, проходивший лечение в одном из госпиталей курортного таиландского города Паттайя, скончался из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил корр. ТАСС в воскресенье заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Владимир Пронин.

По его словам, «в конце марта 48-летний мужчина, проживавший долгое время в Таиланде с семьей, поступил с симптомами ОРВИ в одну из больниц Паттайи». «В лечебном учреждении у россиянина подтвердили коронавирус. Несколько дней он находился в отделении интенсивной терапии, где был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. 5 апреля врачи констатировали его смерть», — рассказал дипломат.