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18:32, 05 апреля 2020

Бывший премьер-министр Ливии Махмуд Джибрил умер в Каире

Причиной смерти, как передает телеканал «Аль Арабия», стала коронавирусная инфекция. Джибрил был первым премьер-министром в Переходном национальном совете Ливии.



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