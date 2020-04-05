Пентагон будет рекомендовать военнослужащим США носить маски для защиты от коронавируса

Об этом в эфире Эй-би-си сообщил министр обороны США Марк Эспер. По его словам, соответствующее распоряжение последует уже сегодня. По данным телекомпании, у более 1,2 тыс. американских военнослужащих и гражданских контрактников выявлен коронавирус. Президент США Дональд Трамп ранее сообщил, что в Белом доме корректировали прежнюю позицию и теперь рекомендуют всему населению в условиях пандемии коронавируса прикрывать лицо.
2020-04-05T18:31:00+03:00
2020-04-05T18:35:25+03:00
https://echo.msk.ru/news/2619561-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
18:31, 05 апреля 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Александр Миндлин, Берлин: Я впервые почувствовал, что такое «государство» ФРГ перевела мне в качестве финансовой помощи для выживания в условиях карантина, довольно крупную сумму. Это примерно соответствует моим заработкам за 3 месяца. В чём сила государства? Может быть, всё же не в количестве ядерных боеголовок?..