Пентагон будет рекомендовать военнослужащим США носить маски для защиты от коронавируса

Об этом в эфире Эй-би-си сообщил министр обороны США Марк Эспер. По его словам, соответствующее распоряжение последует уже сегодня. По данным телекомпании, у более 1,2 тыс. американских военнослужащих и гражданских контрактников выявлен коронавирус. Президент США Дональд Трамп ранее сообщил, что в Белом доме корректировали прежнюю позицию и теперь рекомендуют всему населению в условиях пандемии коронавируса прикрывать лицо.