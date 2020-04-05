РЖД с завтрашнего дня отменяет поезда из Москвы и Петербурга в Калининград через Литву и Белоруссию

Как сообщили «Интерфаксу» в российской госкомпании, о возобновлении движения будет объявлено дополнительно. Между тем, сегодня Белорусские железные дороги объявили отмене двух остававшихся поездов, курсировавших между Россией и Белоруссией: Минск — Москва и Брест/Минск — Санкт-Петербург. Ранее РЖД предупредила, что на фоне снижения спроса из-за коронавируса с 7 апреля будет временно отменены 53 поезда дальнего следования.