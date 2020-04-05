Историка Олега Соколова этапировали в следственный изолятор Кресты в Петербурге

Его обвиняют в убийстве ученицы.

Петербургский историк Олег Соколов до сегодняшнего дня находился в Москве. Там он проходил психико-психиатрическую экспертизу, которая признала его вменяемым, оттуда он по видеосвязи участвовал и в судебных заседаниях. Недавно, к примеру, ему продлили арест до середины сентября. Сегодня Соколова доставили в Петербургские Кресты, там его отправили на карантин.

В следующем судебном заседании, которое назначено на 9 апреля, он, скорее всего, будет участвовать также по видеосвязи.

Напомним, бывшего преподавателя СПбГУ обвиняют в убийстве своей ученицы Анастасии Ещенко. Специалист по наполеновским войнам признался в преступлении, также он показал где именно выкинул в воду части тела девушки, пытаясь скрыть убийство.

Также соколов сознался в незаконном хранении оружия.