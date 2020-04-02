Временный губернатором Коми назначен замминистра здравоохранения Владимир Уйба

Об этом говорится на сайте Кремля. Ранее сегодня в отставку подал Сергей Гапликов, занимающий пост главы региона с 2015-го года. По последним данным, в Коми подтверждены более 50 случаев заражения коронавирусом. По этому показателю регион занимает четвертое место в стране, уступая лишь Москве, Подмосковью и Санкт-Петербургу.