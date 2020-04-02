Собянин: Пропускной режим передвижения по городу можно пока не вводить

Мэр Москвы Сергей Собянин отложил введение в городе пропускного режима, связанного с профилактикой распространения коронавирусной инфекции. Об этом он написал на своем интернет-сайте. «Опыт первой нерабочей недели показал, что пока такой необходимости нет. Большинство жителей города добросовестно выполняют требование оставаться дома», — написал он.

К вопросу пропусков мы вернемся либо при неблагоприятном развитии эпидемиологической ситуации, либо в случае роста количества нарушений домашнего режима — заявил Собянин.

Кроме того, Собянин продлил запрет на проведение массовых мероприятий в Москве до 1 мая, также москвичи не смогут посещать крупнейшие городские парки и зоны отдыха. Об этом сообщается в указе мэра Москвы Сергея Собянина. «В Москве сложилась наиболее сложная ситуация по распространению коронавирусной инфекции. Поэтому все ранее введённые ограничения будут продлены до 1 мая 2020 года», — сообщил мэр.