США снимут санкции с «Роснефти», если убедятся, что они не работают в Венесуэле

Об этом заявил на телефонном брифинге для журналистов спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс, сообщает ТАСС.

«В принципе, это верно. Если Rosneft Trading не имеет никакого отношения к Венесуэле, то санкции, которые были введены в ответ на действия в Венесуэле, должны быть сняты. Я пока не знаю, так ли это на самом деле», — сказал он.

По словам Абрамса, у властей США нет уверенности в том, состоялась ли уже передача активов с юридической точки зрения. «Если будут факты, свидетельствующие о том, что Rosneft Trading больше не задействована в этом, то санкции будут сняты, да», — пояснил спецпредставитель по Венесуэле.