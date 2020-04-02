Боткинская больница может остаться без действующей системы вентиляции

Причина в том, что медучреждение задолжало обслуживающей компании 15 миллионов рублей. Компания, которая обслуживает системы вентиляции в больнице Боткина сократила свое присутствие в больнице до минимума. Сегодня на работу не вышла даже уборщица — она отвечала за чистку в палатах вентиляционных решеток, которые забиваются пылью.

Руководитель предприятия «Родео» Илья Антонцев рассказал порталу «Доктор Питер», что компания не получала плату с начала лета прошлого года. Долг больницы за выполненные работы уже больше 15 млн рублей. Долг перед генподрядчиком, «РосМедМонтажом» в несколько раз больше. Антонцев говорит, что не понимает, как работать.

При этом добавляет, что цитирую «Если я уйду, то в двух лечебных корпусах пациентам нечем будет дышать — боксы изолированные» КЦ. Другая компания — «Канон» ждет очередного заседания суда по оплате долгов. Она обслуживает стратегически важные для инфекционной больницы, так называемые чистые помещения.

Это операционные, а также родовые палаты, боксы особо опасной инфекции, в которых как раз сейчас лежат пациенты с подтвержденным коронавирусом. По словам представителя компании «Канон», в больнице сейчас глобальные проблемы с сопутствующим им недофинансированием.

Получить комментарий из больницы им. Боткина порталу «Доктор Питер» не удалось.