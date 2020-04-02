Олег Тиньков в ближайшее время покинет пост главы совета директоров «Тинькофф банка»

Ранее предприниматель сообщил, что у него диагностировано онкологическое заболевание. В ближайшие несколько недель Олег Тиньков перестанет быть председателем совета директоров «Тинькофф банка», кроме того, он уже перевел свои акции в семейный траст. В заявлении бизнесмена, которое цитирует РБК, говорится, что это решение позволит ему сосредоточиться на своем здоровье.

Перевод прав владения акциями в траст Тиньков начал еще в октябре прошлого года, процесс завершился 19 марта. Предприниматель подчеркивает, что это позволит сохранить ценные бумаги в семье при любых обстоятельствах, даже в случае его смерти.

О том, что у него диагностирована острая форма лейкемии, Тиньков сообщил в начале марта. Объявление было сделано спустя несколько дней после того, как власти США обвинили российского предпринимателя в сокрытии информации об активах. Тиньков был арестован в Лондоне, но его отпустили под залог в 20 миллионов фунтов стерлингов.

Суд по экстрадиции Тинькова в США должен начаться 27 апреля.