Владимир Путин объявил нерабочими все дни до конца апреля

В ходе своего второго обращения к гражданам по поводу коронавируса, глава государства отметил, что пик пандемии еще не пройден, однако, текущая нерабочая неделя и режим изоляции позволили выиграть время, чтобы бороться с инфекцией максимально эффективно. По словам президента, власти позаботятся о сохранении доходов граждан.

Путин добавил, что главам регионов предоставят дополнительные полномочия. До конца недели они должны предложить меры, оптимальные для каждого субъекта в отдельности. Он призвал россиян предельно внимательно относиться к требованиям властей и рекомендациям врачей.