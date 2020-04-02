В США малоимущим и безработным в условиях пандемии угрожает голод

По мере того, как в отдельных регионах страны спрос на благотворительную еду вырос в 8 раз. Британская The Guardian, которая провела соответствующее исследование, описывает картину роста спроса на продовольствие по всем Соединенным штатам, где без работы оказались миллионы граждан.

В прошедшем месяце один из трех человек, обратившихся в благотворительные пункты раздачи еды, сделал это впервые, пишет газета, основываясь на опросах, проведенных в девяти штатах в разных частях США. Директор фонда «Пенсильвания свободная от голода», представляющего около двадцати так называемых Банков продовольствия, благотворительных организаций, занимающихся сбором продуктовых дотаций от производителей и поставщиков, действующих в семи десятках стран, сказала корреспонденту издания, что за тридцать лет работы не видела ничего подобного.

В прошлом году через Банки продовольствия и мобильные пункты раздачи еды были накормлены более 40 миллионов нуждающихся американцев. К их числу относятся получающие недостаточную зарплату, безработные, а также престарелые и инвалиды, передает телеканал CNBC. На фоне того, что донейты от производителей, которые сталкиваются со стремительно возросшим спросом, когда покупатели буквально сметают с полок все съестное, а волонтеров, занятых раздачей пищи, стало значительно меньше, выросла и потребность в бесплатных продуктах: только в штате Масачуссетс в марте она увеличилась в восемь с половиной раз по сравнению с прошлым годом.

Один из руководителей сети раздачи еды в Чикаго сказал The Guardian, что отдельные филантропы и некоммерческие организации будут не в состоянии справиться со столь значительно возросшим спросом, и поэтому необходимо вмешательство правительства. Директор вашингтонского центра продовольственной безопасности при Центре международных стратегических исследований уверен, что по мере стремительного увеличения числа людей, которые не уверены в своей неуязвимости от возможной нехватки еды, эта область общественной жизни потребует и принятия комплекса законодательных мер на федеральном уровне.

Директор Банка продовольствия города Кливленд, штат Огайо сообщил изданию, что ежедневно на номер его горячей линии звонят до восьми сотен человек, представляющих самые разные слои американского общества.