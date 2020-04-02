Новак: РФ и США «абсолютно одинаково» оценивают ситуацию на рынке нефти 

Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» министр энергетики РФ Александр Новак.

«У нас состоялся конструктивный, позитивный разговор [с министром энергетики США Дэном Бруйеттом]. Он тоже получил соответствующие инструкции со стороны своего руководителя. Мы обменялись оценками ситуации на рынке. Они у нас абсолютно одинаковые, у нас даже цифры совпадают по поводу снижению объемов спроса, перспектив по оценке перепроизводства, которое сегодня на рынке, и заполнению хранилищ», — сказал Новак.