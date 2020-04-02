Министр энергетики Новак считает «нецелесообразным» для России наращивать добычу нефти в текущей ситуации

Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«На мой взгляд, это просто нецелесообразно в текущей ситуации делать. Это разумное решение, которое принимают наши компании. В период прогноза того, что будет сокращаться потребление в ближайшее время, наращивать это, наверно, ни экономически, никаким образом не целесообразно», — ответил он на соответствующий вопрос журналиста.

Министр энергетики отметил, что «некоторые страны объявляют о том, что они сокращают добычу, и это тоже выравнивает и балансирует». Тем не менее, по словам Новака, «избыток все равно остается, и этот избыток в первую очередь идет на увеличение запасов в хранилищах».