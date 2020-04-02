Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».
«Это один из вариантов, и мы при необходимости не исключаем и такой вариант развития событий. Если такое желание будет у стран, входящих в ОПЕК+, и стран, которые не входят, но тоже сегодня проявляют активность, потому что попали в трудную ситуацию, я этот вариант не исключаю», — сказал он.
Министр энергетики РФ не исключил возможность переговоров с Саудовской Аравией в случае интереса стран ОПЕК+
Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».