Цена на нефть марки Brent подскочила до 35 долларов на фоне слов Дональда Трампа о сокращении добычи

Глава Белого дома написал в Твиттере, что президент России и наследный принц Саудовской Аравии перевели переговоры и выразил надежду, что они согласятся снизить добычу на 10-15 миллионов баррелей в сутки. В Кремле слова американского президента о разговоре Владимира Путина и Мухаммеда бен Салмана опровергли.