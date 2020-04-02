Цена на нефть марки Brent подскочила до 35 долларов на фоне слов Дональда Трампа о сокращении добычи

Глава Белого дома написал в Твиттере, что президент России и наследный принц Саудовской Аравии перевели переговоры и выразил надежду, что они согласятся снизить добычу на 10-15 миллионов баррелей в сутки. В Кремле слова американского президента о разговоре Владимира Путина и Мухаммеда бен Салмана опровергли.
2020-04-02T18:30:00+03:00
2020-04-02T19:03:42+03:00
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18:30, 02 апреля 2020
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