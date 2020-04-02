В Красноярском крае в связи с пандемией коронавируса ограничено время продажи алкоголя

Об этом «Эху Москвы » рассказал главный редактор интернет-издания «Тайга Инфо» Василий Волнухин.
Красноярский край стал третьим регионом в Сибири, где продажа алкоголя ограничена.
Подобные ограничения не уменьшат количество потребляемого алкоголя, это пойдет на пользу только нелегальному рынку, — сказал «Эху Москвы» руководитель Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев.
По словам Косарева, нелегальный алкоголь чаще всего ниже по качеству, а значит, наносит больший вред здоровью потребителей.
Употребление алкоголя повышает риск распространения инфекции и может провоцировать на агрессию в быту, — сказал «Эху Москвы» старший научный сотрудник Психоневрологического института имени Бехтерева Олег Гончаров.
В Минздраве поддержали решение ряда регионов запретить продажу алкоголя. Замминистра здравоохранения Олег Салагай назвал эти меры решительными и законными.