В Красноярском крае в связи с пандемией коронавируса ограничено время продажи алкоголя

Об этом «Эху Москвы » рассказал главный редактор интернет-издания «Тайга Инфо» Василий Волнухин.

Красноярский край стал третьим регионом в Сибири, где продажа алкоголя ограничена.

Подобные ограничения не уменьшат количество потребляемого алкоголя, это пойдет на пользу только нелегальному рынку, — сказал «Эху Москвы» руководитель Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев.

По словам Косарева, нелегальный алкоголь чаще всего ниже по качеству, а значит, наносит больший вред здоровью потребителей.

Употребление алкоголя повышает риск распространения инфекции и может провоцировать на агрессию в быту, — сказал «Эху Москвы» старший научный сотрудник Психоневрологического института имени Бехтерева Олег Гончаров.

В Минздраве поддержали решение ряда регионов запретить продажу алкоголя. Замминистра здравоохранения Олег Салагай назвал эти меры решительными и законными.