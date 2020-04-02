Правительство выделит 500 миллионов рублей на помощь россиянам, находящимся за рубежом из-за ситуации с коронавирусом

Об этом сказал премьер Михаил Мишустин. Он потребовал оперативно подготовить и утвердить новые акты правительства, связанные с борьбой с коронавирусом.

«Мы выделим полмиллиарда рублей для помощи российским гражданам, которые находятся сейчас за пределами страны, — сказал он. — Мы ведем большую работу по их возвращению на родину, многие из них сейчас оказались в сложном положении из-за распространения коронавируса».

Премьер пояснил, что в первую очередь выделяемые средства пойдут на оплату временного проживания россиян на территории иностранных государств, потому что не все из них могут сейчас с этим справиться самостоятельно. «При необходимости россиянам будут продлены сроки действия документов, на основании которых они находятся за рубежом», — добавил глава кабмина.

«Я также дал поручение министерству иностранных дел, министерству транспорта и Росавиации составить четкий график возвращения наших граждан, — сказал он. — Чтобы люди точно знали, когда и каким рейсом они смогут вернуться на родину».

Гражданам России и других стран, которые не успели выехать из шенгенской зоны до закрытия границ, продлят краткосрочные визы на срок до 90 дней, — сообщил посол Евросоюза в России Маркус Эдерер. Для продления визы нужно обращаться в миграционную службу. Временные ограничения из-за коронавируса в ЕС ввели 16-го марта.