Правозащитники узнали о вспышке инфекции в следственном изоляторе «Матросская тишина»

О том, что участились случаи заболеваний, которые по симптомам напоминают ОРВИ, анонимно сообщают сами арестанты, которых цитирует руководитель юридического департамента фонда «Русь сидящая» Артур Федяров.

Один из опрошенных сказал, что болен сам и таких как он в каждой камере по пять-шесть человек. Об этом же говорит и адвокат одного из подследственных. Тестов на коронавирус никому не проводят.

Проверить информацию сложно, поскольку со вчерашнего дня все следственные изоляторы Москвы, кроме одного, который расположен в Капотне, закрыты для посещений, причем речь идет не только о родственниках, но даже об адвокатах и следователях.

В пресс-бюро столичного ФСИН эти свидетельства назвали фейками и заявили, что в «Матросской Тишине» нет ни одного случая ОРВИ. Отсутствуют пациенты с таким диагнозом и в медсанчасти.

ПО заявлению администрации недостатка в медикаментах в «Матросской тишине» нет.