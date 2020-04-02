Министр энергетики Новак допустил переговоры с Саудовской Аравией по ограничению нефтедобычи

Но отметил, что многие считают это бесполезным. Такое мнение он высказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы», отвечая на вопрос, возможны ли планы вернуться к переговорам по сделке ОПЕК+.

«Это один из вариантов, и мы при необходимости не исключаем такой вариант развития событий. Если такое желание будет у стран, входящих в ОПЕК+ и стран, которые не входят и которые тоже проявляют сегодня активность, потому что тоже попали в трудную ситуацию, я этот вариант не исключаю», — сказал он.

Новак отметил, что между министрами обеих стран общения в настоящее время не было. «Мы также общаемся с другими министрами многих стран, которые входят в ОПЕК и ОПЕК+. Есть общее понимание, что на рынке достаточно серьезная ситуация, которой мы даже, встречаясь в Вене 6 марта, не могли прогнозировать, что она будет таким способом развиваться», — добавил он.