По словам Новака, российская нефть конкурентноспособна при транспортировке в Европу по нефтепроводу «Дружба»

Об этом он сказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы». «Могу сказать, что для Европы поставка нашей нефти по «Дружбе» на сегодняшний день очень конкурентоспособна», — сказал он.

При этом отметил, что стоимость доставки нефти на заводы является коммерческим вопросом каждой компании. ««Мы, наверное, могли бы привести цифры, они просто разные — в зависимости от покупателя, от НПЗ, которое покупает, в зависимости от коммерческих договоров между компаниями, транспортных расходов — расстояния тоже разные», — сказал Новак.