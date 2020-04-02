Министр энергетики Новак: Прирост добычи нефти в ОПЕК после окончания сделки с РФ еще нужно подтвердить цифрами

Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» министр энергетики Александр Новак.

«Я не уверен, что наши коллеги начали наращивать добычу, надо это все подтверждать цифрами, а не словесными интервенциями, потому что сейчас очень сложно размещать излишние объемы, даже несмотря на то, что нефть Саудовской Аравии или нефть Российской Федерации наиболее конкурентоспособная в мире, с точки зрения себестоимости и так далее. Несмотря на это, размещать сегодня становится с каждым днем, с каждой неделей и месяцем гораздо сложнее», — сказал он.