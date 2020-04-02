Министр энергетики Новак: Премия при поставках российской нефти в Белоруссию была снижена с 12$ до 5$ за тонну

Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы». Российские компании снизили премию при поставках нефти в Белоруссию до 5$ за тонну. «Из тех переговоров, которые мы вели, шла речь о размере премии, которая должна быть у компаний. Премия была снижена в соответствии с договоренностями с 12$ до 5$», — сказал Новак.

По словам министра энергетики, поставки нефти «будут в соответствии с ценой, которая формируется на рынке, за минусом экспортной пошлины».

«Поскольку у нас между нашими странами поставки идут беспошлинные, и это как раз и создает нам конкурентные преимущества по отношению к другим поставщикам.

Наша нефть из-за этого на 20% дешевле, чем другая нефть, даже в сопоставимых транспортных условиях. А если учесть, что у нас еще и расстояние достаточно близкое и поставки по трубе, здесь еще больше у нас возможностей для конкуренции», — добавил Новак.