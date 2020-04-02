Глава республики Коми Сергей Гапликов принял решение сложить с себя полномочия руководителя региона

«Я принял решение сложить с себя полномочия главы республики Коми», — сказал Гапликов в видеообращении к жителям региона, которое опубликовано на официальной странице Коми «ВКонтакте». Он добавил, что считает «единственно верным» это решение, которое принято «после долгих и серьезных размышлений». По словам Гапликова, соответствующее обращение направлено в адрес президента России.