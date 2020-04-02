Более 10 тысяч компаний в Москве могут быть освобождены от арендной платы на время простоя

Как говорится в сообщении столичного департамента городского имущества, отмена платежей будет действовать до 1 июля. Эта мера должна значительно сократить расходы в непростой для бизнеса период. Компании могут подать заявки с помощью сервиса «Электронная приемная» на портале мэрии. После рассмотрения обращения с арендаторами заключат дополнительные соглашения.