Более 10 тысяч компаний в Москве могут быть освобождены от арендной платы на время простоя

Как говорится в сообщении столичного департамента городского имущества, отмена платежей будет действовать до 1 июля. Эта мера должна значительно сократить расходы в непростой для бизнеса период. Компании могут подать заявки с помощью сервиса «Электронная приемная» на портале мэрии. После рассмотрения обращения с арендаторами заключат дополнительные соглашения.
2020-04-02T17:32:00+03:00
2020-04-02T17:32:33+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:32, 02 апреля 2020
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