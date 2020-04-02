Фигуранта «дела Голунова» подозревают еще в одном правонарушении

Следственный комитет начал доследственную проверку в отношении экс-полицейского. Бывшего сотрудника отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу Москвы Максима Уметбаева проверяют в связи с нарушениями в оформлении документов по делу о наркотиках. Оно было возбуждено после операции с контрольной закупкой амфетамина.

Оперативники задержали наркоторговца на квартире, а один из понятых отказался расписываться в документах. Следователи подозревают, что за него это сделал Уметбаев, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. По его словам, проверка осложнятся тем, что понятой сам сейчас привлечен к ответственности по статье «Незаконное приобретение и хранение наркотиков».

Адвокат Уметбаева Сергей Королев подтвердил факт доследственной проверки и не исключил, что его подзащитного хотят сделать крайним. По его словам, он поступил в полном соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом, просто зафиксировав в протоколе отказ понятого там расписываться.

Напомню, Уметбаев и еще четверо бывших полицейских, принимавших участие в задержании журналиста Ивана Голунова, обвиняются в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков.

Четверо из них, в том числе Уметбаев, с конца января находятся под стражей, один переведен под домашний арест.