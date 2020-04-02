Пациенты отделения, которые контактировали с заболевшим сотрудником, взяты на особый контроль. Об этом «Эху Москвы» сообщила руководитель пресс-службы онкоцентра Нина Попова.
Ситуация полностью контролируется, госпитализация в онкоцентр не приостановлена, добавила Нина Попова.
Положительный диагноз на коронавирусную инфекцию подтвердился у одного из врачей НМИЦ имени Блохина
Пациенты отделения, которые контактировали с заболевшим сотрудником, взяты на особый контроль. Об этом «Эху Москвы» сообщила руководитель пресс-службы онкоцентра Нина Попова.