Положительный диагноз на коронавирусную инфекцию подтвердился у одного из врачей НМИЦ имени Блохина

Пациенты отделения, которые контактировали с заболевшим сотрудником, взяты на особый контроль. Об этом «Эху Москвы» сообщила руководитель пресс-службы онкоцентра Нина Попова.

Ситуация полностью контролируется, госпитализация в онкоцентр не приостановлена, добавила Нина Попова.