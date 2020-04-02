Владимир Путин объявил о продлении нерабочих дней до 30 апреля с сохранением заработной платы

Угроза коронавируса сохраняется, пик эпидемии в мире и России еще не пройден, заявил президент РФ Владимир Путин в своем обращении.

«Естественно, встает вопрос, что необходимо делать дальше, какие будут наши решения. Подчеркну, принимая их, нам надо понимать, что угроза сохраняется. Как полагают специалисты-вирусологи, пик эпидемии в мире еще не пройден, в том числе и в нашей стране», — сказал Путин.

В связи с этим президент принял решение продлить режим нерабочих дней до конца месяца, то есть по 30 апреля включительно.

Медицинские учреждения, аптеки, магазины с товарами первой необходимости и органы власти продолжат работать во время продленных до 30 апреля нерабочих дней, сообщил президент России Владимир Путин.

«Добавлю, что, как и прежде, будут работать органы власти, предприятия с непрерывным производством, медицинские учреждения и аптеки, магазины товаров первой необходимости, все службы жизнеобеспечения», — сказал Путин в четверг в своем обращении к россиянам.

Он отметил, что все они должны работать при строгом обеспечении безопасности граждан.