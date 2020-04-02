Министр энергетики Новак: Сделка с ОПЕК не имела бы никакого действия в условиях мирового сокращения потребления нефти

Сделка РФ с ОПЕК не имела бы никакого действия в условиях мирового сокращения потребления нефти. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» министр энергетики РФ Александр Новак.

«Много идет дискуссий, что цена на нефть обвалилась, потому что соглашение с ОПЕК перестало действовать 1 апреля. Могу вам сказать точно, что сама сделка с ОПЕК в таких условиях как сегодня, абсолютно не имела бы никакого действия. Даже те предложения, которые предлагала Саудовская Аравия — снижение на полтора миллиона баррелей, сокращение добычи. Я приведу вам цифры: сегодня мировое сокращение потребления нефти составляет уже от 10 до 15 миллионов баррелей в сутки. Это в 10 раз больше, чем обсуждалось в начале марта в Вене. Полтора миллиона бы не спасло ситуацию», — сказал он.

А.Новак добавил, что Россия настаивала на продлении соглашения.

«То, что предлагала именно Россия — взять паузу на месяц или на три, продлить действие соглашения. И через две-три недели мы бы увидели, насколько изменилась ситуация на рынке, и мы бы принимали совершенно другие решения Но, к сожалению, наши партнеры в тот период сказали, что-либо полтора миллиона баррелей, либо мы выходим из сделки, наращиваем добычу. Не смогли найти компромисс по поводу различных вариантов, которые могли бы быть приняты в тот период», — заключил министр энергетики.